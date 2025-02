Nel suo futuro, tra pochi giorni, ci sono i Philadelphia Eagles, ultimo ostacolo verso la clamorosa impresa di vincere tre Super Bowl consecutivi, ma per il momento Patrick Mahomes non pare aver smarrito la passione per un altro sport. Nato e cresciuto in Texas, il quarteback di Kansas City è da sempre tifoso dei Mavericks e, come era inevitabile, nelle tante interviste concesse in avvicinamento alla sfida con gli Eagles in programma domenica notte, gli è stato chiesto di commentare la clamorosa trade che ha portato Luka Doncic ai Lakers e Anthony Davis a Dallas. “Luka è un vero giocatore franchigia” ha dichiarato Mahomes, “e vederlo andar via mi ha fatto soffrire, ma sono entusiasta di avere in squadra AD”. Per il tre volte MVP del Super Bowl, insomma, dopo la trade il bicchiere è mezzo pieno: “Con Kyrie [Irving] e ADin campo ce la giocheremo contro chiunque, e sono comunque contento anche per Luka, che accanto a LeBron James avrà la possibilità di diventare un giocatore ancora migliore”. La fede da tifoso di Mahomes, d’altronde, non è mai stata in discussione, e il diretto interessato ha poi voluto ulteriormente che “Non importa cosa succede: io tiferò sempre per i Mavs”.