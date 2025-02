In campo LeBron James ha dimostrato, ancora una volta, di essere il leader di questi Lakers, che hanno dominato il derby contro i Clippers grazie alla sua prestazione da 26 punti, 9 assist e 8 rimbalzi con 8/13 al tiro. Ma in spogliatoio, nel dopo partita, era logico si parlasse anche (se non soprattutto) del suo nuovo compagno, a lungo seduto al suo fianco in panchina, ancora in borghese: Luka Doncic. “Col suo arrivo – è stato chiesto a LeBron – sei preoccupato che il focus della franchigia si sposti più sul futuro che sul presente?”. “E che problema c’è?”, la secca risposta di “King James”. Che poi ha aggiunto: “Se fosse un problema avrei già rinunciato alla mia clausola ‘no-trade’ sul contratto per andarmene da qui”. James – come solo Bradley Beal in tutta la lega – è infatti titolare di una particolare clausola contrattuale che richiede la sua approvazione in caso di un ipotetico scambio organizzato dai Lakers per mandarlo altrove.