Alla fine è successo davvero: Jimmy Butler atterra sulla Baia dove giocherà al fianco di Steph Curry e Draymond Green. Lo scambio, di cui si vociferava da settimane se non da mesi, è stato perfezionato nella notte e Golden State e Miami hanno infine trovato l’accordo, coinvolgendo altre tre squadre per far quadrare sia l’aspetto tecnico della trade che quello relativo ai salari. Così, mentre i dettagli della trade sono ancora in via di definizione, Butler andrà agli Warriors in cambio di Andrew Wiggins, della prima scelta di Golden State al prossimo Draft (protetta 1-10, eventualmente rimandabile al 2026 con la stessa protezione) e del veterano ed ex Heat P.J. Tucker, in arrivo da Utah. Ai Jazz andrà invece Dennis Schroeder, in uscita da Golden State, mentre le altre contropartite dello scambio come Kyle Anderson, che pare diretto a Toronto, e Lindy Waters, che andrà a Detroitinsieme a Josh Richardson, in uscita dagli Heat, di fatto transiteranno solo virtualmente da Miami.