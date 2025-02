L’attesa, come è facilmente intuibile, è altissima, perché domani sera Luka Doncic potrebbe fare il suo debutto con la maglia dei Lakers. La presenza dello sloveno non è ancora confermata, così come quella dell’altro acquisto gialloviola Mark Williams, ma il cilma alla Crypto.com Arena sarà quella delle grandi occasioni. E la sfida con i Pacers, oltre che su Sky Sport NBA, domani sera dalle 22 sarà anche in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it

Quando in ballo ci sono i Lakers, nessuna partita è scontata o banale. A maggior ragione se, come per quanto riguarda la sfida in programma domani sera alle 22 ora italiana, è possibile che Luka Doncic faccia il suo debutto con la maglia gialloviola. Lo sloveno, arrivato da Dallas nello scambio che meno di una settimana fa ha sconvolto tutta la NBA e all’interno del quale Anthony Davis ha fatto il percorso inverso, deve infatti ancora esordire al fianco di LeBron James. Lo stiramento al polpaccio sinistro che ha tenuto Doncic fuori fin dalla partita dello scorso Natale, però, sembra ormai essere pienamente recuperato e l’ormai ex Mavs dovrebbe essere in procinto di tornare in campo. Domani sera, poi, potrebbe esserci anche il debutto dell’altro grande acquisto dei Lakers, quel Mark Williams che andrà a prendere il posto di Davis nel pitturato. E, a prescindere da quanti e quali tra i volti nuovi di casa Lakers scenderanno sul parquet, i ragazzi di JJ Redick dovranno fare attenzione perché di fronte si troveranno una delle squadre più in forma di tutta la NBA.