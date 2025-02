Il caffè davanti al quale è stato ceduto Doncic

L'emittente televisiva WFAA ha ricevuto da un tifoso la foto di Rob Pelinka e Nico Harrison in un noto bar di Dallas mentre discutono davanti a un caffè lo scorso 7 gennaio: secondo quanto raccontato dai due protagonisti, quello è il momento in cui hanno discusso per la prima volta il clamoroso scambio che ha portato Luka Doncic ai Lakers e Anthony Davis ai Mavs. La foto scattata da Asad M. Khan ha fatto rapidamente il giro del web

Nico Harrison e Rob Pelinka, protagonisti dello scambio che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers e Anthony Davis ai Dallas Mavericks, hanno raccontato che tutto è cominciato davanti a un caffè. Le ricostruzioni di Ramona Shelburne di ESPN hanno indicato nell'Ascension Coffee di un noto hotel di Dallas il luogo in cui i due si sono incontrati per la prima volta, e ora è emersa anche la foto di quell'ormai storico incontro. A scattarla è stata il tifoso dei Lakers Asad Munir Khan, che era presente in quel bar per un altro meeting e ha riconosciuto Pelinka, il quale indossava la felpa della Mamba Sports Academy del suo ex assistito Kobe Bryant, mentre non aveva capito che l'altro era il GM dei Mavs. La foto è stata pubblicata dall'emittente televisiva di Dallas WFAA, la quale ha chiesto al bar se ci fossero delle immagini di sorveglianza di quel 7 gennaio (senza successo) ed è stata successivamente contattata da Munir. "Non pensavo fosse niente di che, poi ripensandoci mi sono detto: 'Oh, ecco cosa stavano facendo!'" ha detto il tifoso all'emittente tv.