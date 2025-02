Luka, Dallas e capitan LeBron

“Se non hai quel tipo di approccio, non vinci” ha poi continuato Dumont, “e se non hai quel tipo di approccio non troverai un posto qui ai Dallas Mavericks: se vuoi prenderti una vacanza, non farlo qui da noi”. Il riferimento, affatto velato, sarebbe al percorso di recupero dall’infortunio di Doncic, accusato di prendersela comoda e di non lavorare con la dovuta intensità in palestra per tornare in campo il prima possibile. Dumont, infine, ha smentito le voci che vorrebbero la franchigia tentata da un prossimo trasferimento a Las Vegas, dove la nuova proprietà ha il proprio centro operativo nel settore della costruzione e della gestione di casinò, alberghi e sale da gioco. Le parole del governor dei Mavs, come era intuibile, non sono passate inosservate e a difendere da subito il suo nuovo compagno è stato nientemeno che LeBron James. Con il consueto stile passivo-aggressivo e sibillino che lo contraddistingue, il capitano dei Lakers ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui, tirando in ballo il tutto sommato recente ingresso di Dumont nel mondo della NBA, ha citato un proverbio turco che dice: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un palazzo, non diventa un Re. È il palazzo a diventare un circo”.