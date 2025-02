Tutto pronto alla Crypto.com Arena e Los Angeles è prontissima a trasformarsi in ‘Lukaland’: questa notte il grande acquisto dei Lakers debutta nella sfida contro i Jazz. Diretta a partire dalle 4.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento in lingua originale e quindi in replica domani martedì 11 febbraio sempre su Sky Sport NBA con il commento in italiano di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Di debutti , nella sua ormai lunga storia, la NBA ne ha visti tantissimi, ma l’attesa generata da quello di Luka Doncic con la maglia dei Lakers è per molti versi senza precedenti. È passata solamente una settimana dalla trade con Dallas che ha lasciato a bocca aperta tifosi, addetti ai lavori e, a quanto pare, anche i diretti interessati. Anthony Davis , nel frattempo ha già debuttato e, con non poca sfortuna, si è anche già infortunato vestendo la nuova maglia dei Mavs . Per Doncic si era invece paventato un debutto già sabato sera nell’impegno casalingo contro Indiana , solo rimandato alla sfida in programma questa notte alla Crypto.com Arena . Di fronte ci saranno i Jazz e i ragazzi di coach JJ Redick proveranno a strappare un’altra vittoria per provare a rimanere ai piani alti della Western Conference , ma l’attenzione sarà soprattutto sul ragazzo con il numero 77 e la canotta gialloviola .

Los Angeles pronta a trasformarsi in ‘Lukaland’

Secondo quanto riportato dall’insider Marc Stein, l’attesa per abbracciare Doncic sarebbe così spasmodica e le aspettative rispetto a ciò che lo sloveno potrà fare con la maglia dei Lakers sono così alte che qualcuno, anche all’interno della franchigia ha già iniziato a sostituire il termine ‘Lakerland’ con ‘Lukaland’ in una specie di consegna virtuale delle chiavi della squadra e pure della città di Los Angeles all’ex Mavs. Doncic, assente per infortunio dal giorno di Natale, pare essere altrettanto carico e anche se è prevedibile che il suo rientro avverrà in modo graduale, partendo magari con un minutaggio limitato, altrettanto pronto a dare spettacolo. L’appuntamento per la diretta è alle 4.30 di questa notte su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento in lingua originale e per domani in replica sempre su Sky Sport NBA con il commento in italiano a cura di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.