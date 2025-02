Caos alla partita dei Mavs: diversi tifosi espulsi

Dopo il raduno all’esterno dell’American Airlines Arena di sabato, questa notte la protesta dei tifosi dei Dallas Mavs dopo la cessione di Luka Doncic si è trasferita sugli spalti. Diversi tifosi sono stati allontanati a seguito di contestazioni nei confronti del GM Nico Harrison e del governor Patrick Dumont, tanto che l’ex proprietario Mark Cuban si è dovuto spendere in prima persona per zittire un tifoso

L’euforia e poi la mestizia per il debutto di Anthony Davis con la maglia dei Dallas Mavericks è ormai acqua passata. Mentre il resto del mondo era concentrato su Los Angeles dove Luka Doncic ha fatto il suo debutto con i Lakers (davanti a Dirk Nowitzki), a Dallas i Mavs scendevano in campo contro i Sacramento Kings in un clima tutt’altro che ideale. Il risultato del match, una sconfitta dopo un tempo supplementare con canestro decisivo di DeMar DeRozan, c’entra ben poco: i tifosi dei Mavs infatti sono ancora arrabbiati con la dirigenza e con la proprietà per la cessione di Doncic, e ci hanno tenuto a farlo sapere. Se sabato scorso, in occasione della gara interna contro Houston, la protesta si era limitata all’esterno dell’arena con circa mille tifosi radunati per contestare la decisione, chiedendo le dimissioni o il licenziamento del GM Nico Harrison e alla proprietà la cessione della franchigia, ora tutto si è spostato sugli spalti. Sono stati diversi, infatti, i tifosi allontanati dall’arena per comportamenti che hanno violato il codice di condotta della NBA, secondo quanto confermato da un portavoce della squadra. In ogni occasione l’allontanamento dei tifosi "contestatori" sono stati accompagnati dai "boo" degli altri presenti, tutti uniti per contestare l’operato di Harrison (presente all’arena nonostante le minacce subite nei giorni scorsi, ma non nel suo solito posto a bordo campo) e fischiando Dumont mentre tornava al suo posto verso la fine del terzo quarto.

Il tifoso espulso per aver detto "Fire Nico" sul maxischermo

La protesta ha anche avuto forme curiose. Mentre nella partita di sabato era stato deciso di non mostrare tifosi sul maxischermo, nel secondo tempo del match con Sacramento i classici intrattenimenti da timeout sono stati ripristinati, tra cui un "karaoke" in cui i tifosi dovevano fare finta di cantare le parole delle canzone sul maxischermo. Uno di questi invece di cantare ha però scandito espressamente le parole "FIRE NICO" (licenziate Nico Harrison) prima che la regia si accorgesse dell’accaduto. Si tratta dello stesso tifoso che, insieme a un altro, teneva in mano due grossi cartelli che uniti formavano la scritta "FIRE NICO": entrambi sono stati poi allontanati.