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NBA, inizia la grande sfida: gara-1 tra Thunder e Spurs stanotte alle 2.30 su Sky Sport

NBA

Sono state le due migliori squadre della lega durante la regular season, chiudendo rispettivamente con 64 e 62 vittorie, e ora Oklahoma City e San Antonio si incontrano nelle finali della Western Conference che secondo molti sono di fatto delle Finals anticipate. L’appuntamento con gara-1 della sfida tra Thunder e Spurs è per questa notte alle 2.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento in diretta a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

LA PROGRAMMAZIONE NBA SU SKY

L’attesa, che per certi versi è durata lungo tutta la stagione, è davvero finita: questa notte inizia la grande sfida tra Oklahoma City e San AntonioThunder e Spurs, infatti, hanno chiuso la regular season rispettivamente al 1° e al 2° posto a Ovest, collezionando 64 e 62 vittoriemeglio di chiunque altro in NBA. Che ad affrontarsi siano le due squadre migliori della NBA è un dato di fatto, tanto che secondo molti le finali della Western Conference, con il dovuto rispetto per chi tra Knicks e Cavs uscirà dall’Est, possono essere considerate come delle Finals anticipate. Un’opinione corroborata dal fatto che era dal 1998, ovvero dalle leggendarie Finals tra Chicago e Utah, che due squadre con almeno 62 vittorie in regular season non si incrociavano ai playoff. Un confronto epocale, quindi, quello che vedrà da una parte Shai Gilgeous-Alexander, fresco del secondo premio di MVP consecutivo, e Victor Wembanyama, che nella corsa all’MVP è arrivato terzo ma che a 22 anni e ai suoi primi playoff in carriera sembra già pronto a prendersi il palcoscenico e a diventare l’uomo immagine della NBA.

Un Williams in più, Foxe e Kornet in forse

Oklahoma City fin qui non ha ancora perso una partita in questi playoff, spazzando via prima i Suns e poi i Lakers. E i campioni NBA in carica ci sono riusciti dovendo rinunciare a Jalen Williams, il loro secondo miglior giocatore nella cavalcata che li ha portati al titolo un anno fa, infortunatosi in gara-2 contro Phoenixma ora pronto a tornare già in gara-1 contro gli SpursSpurs che invece alla vigilia dell’esordio alle finali di Conference hanno il dubbio di non poter contare su De’Aaron Fox e Luke Kornet, alle prese con problemi alla caviglia e al piede. L’appuntamento per la palla a due è per le 2.30 con diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento live a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna, con repliche poi nella giornata di domani martedì 19 maggio sempre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

 

Approfondimento

I Thunder, gli Spurs e una sfida che è già storica

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