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Mercato NBA, New Orleans assume Jamahl Mosley come nuovo allenatore

NBA
©Getty

I New Orleans Pelicans hanno deciso di affidare la loro panchina a Jamahl Mosley, libero dopo la fine della sua esperienza agli Orlando Magic. Per lui un accordo di cinque anni con la franchigia della Louisiana, che da tempo lo aveva identificato come principale candidato al posto di capo-allenatore

Sono passate solamente due settimane da quando gli Orlando Magic hanno deciso di licenziare Jamahl Mosley, ma l’allenatore ha trovato immediatamente una nuova panchina. Come anticipato da ESPN, i New Orleans Pelicans hanno deciso di assumerlo come nuovo capo-allenatore, concordando con lui un contratto di cinque anni. Mosley, per il quale da tempo si parlava di un suo possibile addio ai Magic, è diventato subito il candidato principale per la dirigenza dei Pelicans guidata da Joe Dumars, che lo ha preferito ad altri candidati come l’allenatore ad interim James Borrego, l’ex Lakers Darvin Ham e gli assistenti Rajon Rondo e Steve Hetzel dei Brooklyn Nets. I Pelicans sono convinti che la squadra si trovi nello stesso momento in cui Mosley prese i Magic nel 2021, portandoli con la sua leadership a tre apparizioni consecutive ai playoffpur senza superare mai il primo turno. Mosley avrà il compito di far funzionare al meglio un roster molto disomogeneo, con giocatori come Zion Williamson, Dejounte Murray e Jordan Poole ma anche esterni come Herb Jones e Trey Murphy III e giovani quali Derik Queen, Jeremiah Fears e Yves Missi, provando a trovare un modo di farli coesistere dopo un’annata da 26 vittorie e 56 sconfitte.

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