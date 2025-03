Che per Memphis non fosse un gran momento lo si era capito, perché nelle ultime settimane i risultati erano stati decisamente meno positivi rispetto alle abitudini maturate dalla squadra durante tutta la prima parte di stagione. Gli ultimi cinque giorni, però, hanno visto i Grizzlies scivolare in una crisi prodotta da tre finali di partita molto simili, e tutti assai poco piacevoli per i ragazzi di coach Taylor Jenkins. Tutto è iniziato lo scorso 28 febbraio, quando era stata la tripla di OG Anunoby a 5 secondi dalla fine a permettere ai Knicks di sbancare Memphis, vincendo per 114-112. Ventiquattr’ore dopo è invece toccato a De’Aaron Fox segnare il canestro decisivo per la vittoria degli Spurs 130-128 sul campo dei Grizzlies. Infine, nella notte, la palla persa da Desmond Bane ha generato l’appoggio facile con cui Caris LeVert ha regalato ad Atlanta il colpo in trasferta per 132-130.