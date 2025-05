Dopo aver fallito la prima chance di chiudere la serie in gara-5 a Houston, gli Warriors puntano al colpo del ko in casa questa notte. E Jonathan Kuminga, che nelle ultime settimane è uscito spesso dalle rotazioni di coach Steve Kerr e ha saltato l’ultima sfida con i Rockets per via di una forte emicrania, dovrebbe essere della partita e potrebbe rappresentare la mossa a sorpresa di Golden State per provare a pareggiare la maggiore fisicità degli avversari

Se la stagione di Golden State è cambiata dopo la trade per Jimmy Butler ed è cambiata decisamente per il meglio, a pagare il prezzo per i nuovi equilibri tattici portati dall’arrivo dell’ex Miami è stato senza dubbio Jonathan Kuminga . Da febbraio in poi il congolese è infatti finito ai margini, quando addirittura non è uscito del tutto dalle rotazioni di coach Steve Kerr . E dopo aver osservato i compagni giocare e vincere la sfida al play-in contro Memphis , anche nella serie con Houston Kuminga ha visto poco il campo . Delle cinque partite giocate fin qui, l’ala è scesa sul parquet solo nella sconfitta di gara-2 e nella vittoria di gara-3 , saltando l’ultima sfida dell’altra notte per una forte emicrania che poco prima della palla a due l’ha tolto dai giochi. Kuminga pare però pronto a rendersi utile per gara-6 , nella quale gli Warriors potrebbero chiudere e la sua fisicità potrebbe tornare molto utile.

Un’arma a sorpresa per Kerr

Con Steph Curry e Jimmy Butler fortemente acciaccati, è probabile che Kerr possa provare qualche carta a sorpresa in gara-6 per provare a sorprendere Houston e sperabilmente chiudere una serie che soprattutto dal punto di vista fisico sta facendo pagare un prezzo piuttosto alto ai suoi giocatori. Ecco perché per Kuminga, per distacco il miglior atleta puro a roster per Golden State, potrebbero aprirsi spazi per una possibile prova del riscatto dopo mesi molto complicati dal punto di vista personale. In una gara in cui è facile prevedere che i Rockets proveranno ad alzare ulteriormente il livello di aggressività in difesa, la capacità di Kuminga di attaccare il ferro e di resistere ai contatti potrebbe risultare se non decisiva almeno molto preziosa. La svolta della stagione, per lui, passa forse dalla partita di questa notte, in diretta su Sky Sport NBA dalle 3.00.