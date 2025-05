Il Papa da Villanova come Brunson, Hart e Bridges

Robert Francis Prevost è stato eletto come nuovo Papa della Chiesa Cattolica, diventando il primo statunitense nella storia. Una notizia che ovviamente ha fatto il giro del mondo ed è diventata di grande rilevanza negli Stati Uniti, in particolare nei luoghi in cui è passato — e, di riflesso, anche per la NBA. Il neoeletto Leone XIV infatti, pur essendo nato a Chicago, si è laureato in matematica all’università di Villanova, storico ateneo cattolico della città di Philadelphia noto soprattutto per il suo programma cestistico dal quale sono arrivati numerosi giocatori NBA, specialmente dalle squadre capaci di vincere due titoli NCAA nel 2016 (celebrato da Prevost con un retweet) e nel 2018. I protagonisti di quei due titoli sono oggi nomi di primo piano nella NBA e in particolare ai New York Knicks, dove giocano assieme Jalen Brunson, Josh Hart e Mikal Bridges, e in cui fino allo scorso anno c’era anche Donte DiVincenzo — facendo nascere il nomignolo di "Nova Knicks" per questa versione di New York che si trova sorprendentemente sul 2-0 nella serie contro i campioni in carica dei Boston Celtics.