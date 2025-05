Se gli Indiana Pacers sono riusciti a tornare per la seconda volta in fila alle finali di conference a Est è per un grande sforzo di squadra, ma soprattutto per merito di Tyrese Haliburton. La stella dei Pacers è stato assolutamente decisivo nella serie contro i Cleveland Cavaliers, in particolare nelle tre vittorie ottenute sul campo della squadra col miglior record a Est, dove Indiana ha vinto per cinque volte su cinque in stagione (contro il 36-5 che i Cavs hanno accumulato contro il resto della NBA messo assieme). Haliburton è stato devastante questa notte quando nel secondo quarto, dopo che i suoi erano andati sotto di 19, ha realizzato cinque triple su cinque tentativi per 15 punti che hanno fatto evaporare il vantaggio dei Cavs, riaprendo un match che sembrava indirizzato nelle mani di Cleveland. Una "sfuriata" che ha esaltato anche LeBron James, suo compagno di squadra la scorsa estate a Parigi 2024 e gasatissimo dalla prestazione di "Hali": "Sta dominando! Dove sono quegli sfigati che dicevano che è sopravvalutato? Tutti zitti adesso" ha scritto su X, facendo riferimento al sondaggio anonimo tra i giocatori NBA che ha "incoronato" il playmaker come il più sopravvalutato della lega. "Quel ragazzo è FORTE, uno con cui tutti amerebbero giocare" ha aggiunto James, con le emoji di un cervello e una palla da basket a sottolineare il suo grande IQ cestistico.