Minnesota-Golden State gara-5 alle 3.30 su Sky

I Minnesota Timberwolves sanno di avere tra le mani un’opportunità che non possono permettersi di sprecare. "Poter andare avanti sul 3-1 in casa loro e avere una gara-5 per chiudere la serie davanti al nostro pubblico è un momento di cui dobbiamo approfittare" ha detto Julius Randle, grande protagonista della gara-4 che ha permesso ai T’Wolves di andare sul 3-1 nella serie contro i Golden State Warriors. Anche l’altro miglior realizzatore della squadra, Anthony Edwards, ha espresso lo stesso pensiero: "Non ci si può rilassare in NBA, e specialmente nei playoff" ha spiegato dopo gara-4, all’intervallo della quale ha alzato la voce per svegliare i suoi compagni, realizzando poi 16 dei suoi 30 punti in un terzo quarto spettacolare. Minnesota ha così la possibilità di avanzare alle seconde finali di conference consecutive, le terze della loro storia considerando quelle del 2004 con Kevin Garnett, scoglio che in 35 stagioni non hanno mai superato per approdare alle Finals. Mai come quest’anno però i T’Wolves sembrano potersela giocare con chiunque arrivi dalla serie tra OKC e Denver, nei confronti dei quali — se vinceranno stanotte, con la sfida a partire dalle 3.30 su Sky Sport NBA e in replica giovedì col commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna — potrebbero avere un vantaggio in termini di riposo.