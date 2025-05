Il futuro di Giannis Antetokounmpo potrebbe avere una svolta decisiva nel corso dei prossimi sette giorni. Secondo quanto riportato dal giornalista Chris Haynes, a metà della prossima settimana il due volte MVP e i Milwaukee Bucks si incontreranno per discutere della direzione della squadra e del futuro del greco. "Conoscendo Giannis personalmente come uno degli agonisti più feroci della lega, vuole vincere ancora multipli titoli" ha detto Haynes. "Vuole essere messo nelle condizioni di poter giocare in una squadra che ha la possibilità di competere per vincere l’anello. Sarà un incontro cruciale". Chiaramente i Bucks faranno di tutto per convincere il miglior giocatore nella storia della franchigia a rimanere ancora in Wisconsin, anche se non è chiaro quali asset possa utilizzare per poter costruire attorno a lui una squadra da titolo, specialmente dopo il gravissimo infortunio al tendine d’Achille subito da Damian Lillard. L’eliminazione precoce dei Cleveland Cavaliers e il fatto che Jayson Tatum non sarà in campo nella prossima stagione, però, hanno cambiato un po’ gli scenari nella Eastern Conference, dando l’impressione a tutte le squadre di poter arrivare a giocarsela con le Indiana e con le New York di turno per arrivare fino in fondo. Uno scenario totalmente diverso rispetto a quello di qualche settimana fa e che potrebbe convincere Giannis a restare, vista anche la competizione feroce invece che si svilupperà nella Western Conference il prossimo anno.