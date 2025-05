Playoff NBA, Oklahoma City-Denver gara-7 LIVE ora su Sky Sport e in STREAMING

Dopo le tre vittorie a testa nelle prime sei gare, Oklahoma City e Denver si ritrovano per la decisiva gara-7 che determinerà la sfidante di Minnesota in finale di conference a Ovest. La sfida tra i due candidati MVP Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic promette spettacolo, tutto da vivere in diretta su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti su SkySport.it a partire dalle 21.30 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Manca solo una squadra all’appello per le finali di conference. Se a Est Indiana e New York stanno già preparando la serie che determinerà la prima finalista, a Ovest invece tutti gli occhi sono puntati su Oklahoma City, dove stasera si concluderà la serie tra Thunder e Denver che determinerà la sfidante dei Minnesota Timberwolves. L’unica serie arrivata a gara-7 del secondo turno promette uno spettacolo tutto da vivere su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti su SkySport.it, con tutte le emozioni raccontate dalla coppia formata da Flavio Tranquillo e Davide Pessina a partire dalle 21.30 per concludere una domenica eccezionale sui canali di Sky tra Superbike, tennis, golf, Formula 1, volley e calcio. Gli appassionati di basket (e non solo) non possono però perdersi l’ultima sfida tra i due candidati al premio di MVP di questa stagione: per quanto si tratti di un riconoscimento legato alla regular season (e le votazioni sono già state chiude da un mese), è chiaro che una sfida diretta in una gara-7 abbia un’attrattiva eccezionale.