Oklahoma City, ormai da giorni qualificata per le Finals, osserva e aspetta: il nome della sfidante dei Thunder potrebbe in effetti arrivare già nella notte. I Pacers, dopo aver fallito il colpo del ko al Madison Square Garden due sere fa, potrebbero staccare il biglietto per l’atto finale della stagione con una vittoria sul parquet di casa in gara-6. E per Indiana, che non arriva alle Finals dal 2000, si tratterebbe di un risultato tanto storico quanto inaspettato. Partiti dalla 4^ posizione a Est, Tyrese Haliburton e compagni hanno eliminato senza grandi problemi prima Milwaukee e poi i Cavs dominatori della regular season della Eastern Conference. Avanti 2-0 dopo i due colpi in trasferta a New York, ora i Pacers proveranno a evitare di portare la serie a gara-7, eventualmente da giocare di nuovo in casa dei Knicks nella notte tra lunedì e martedì, e di regalarsi e regalare ai propri tifosi un sogno.