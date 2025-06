Il Draft del 2020, a distanza ormai di cinque anni, rimane uno dei più affascinanti della NBA contemporanea. Tra i nomi chiamati a novembre di quell’anno, con le tempistiche della stagione spostate in avanti di sei mesi a causa della pandemia da Covid-19, ci sono stelle ormai di primissima grandezza come Anthony Edwards e Tyrese Haliburton, talenti purissimi che devono ancora trovare la loro consacrazione come LaMelo Ball e Tyrese Haliburton e diversi flop. Il primo tra questi flop corrisponde senza grandi dubbi a James Wiseman, allora scelto in seconda posizione dietro solo a Edwards da Golden State, che vedeva in lui il lungo in grado di allungare la dinastia degli Warriors diventando un dominatore del pitturato. Le cose, ovviamente, sono andate in modo molto diverso, tanto che l’ormai ex Dubs ha chiuso questa stagione da disoccupato. Eppure, nonostante tutto, Wiseman potrebbe a breve diventare il primo giocatore uscito da quel Draft a vincere non uno, ma bensì due titoli NBA.