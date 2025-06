Ajay Mitchell a Sky: "A OKC è facile migliorare"

Qual è il tuo primissimo ricordo di una finale NBA?

Ero ancora un bambino. Ricordo di aver visto molte serie tra Golden State e Cleveland. Ero un fan di LeBron, quindi ho visto tutte quelle partite e ricordo tutte quelle serie. È stato molto divertente ed è pazzesco che ora sia qui a giocare nelle finali io stesso, è davvero fantastico.

C'è qualche giocatore che ti ha ispirato o qualcuno che ammiri da quando eri bambino?

Non proprio, anche perché cerco di guardare molti giocatori. LeBron era uno dei primi, ma ho guardato un sacco di Russell Westbrook e Kevin Durant. Ma anche gli altri principali come Steph Curry. Essere ora in questa lega per sfidarli è una sensazione pazzesca.

Questa è la tua primissima stagione NBA e oggi sei alle Finals. Hai mai pensato di poter finire la stagione in questo modo?

A essere onesti non ci ho davvero pensato. Penso che un anno fa di questi tempi, mentre stavo affrontando il processo del Draft, non avrei mai nemmeno immaginato che sarei stato in questa posizione nel giro di un anno. Essere qui è una benedizione: sono così entusiasta di essere qui, sono davvero felice.

Voi siete senza dubbio i favoriti per vincere il titolo. Sentite un po' più di pressione nel trovarvi in questa posizione ora? Voglio dire, mentre prima era un discorso del ‘voler vincere’, ora sentite di ‘dover vincere’?

No, non credo. Penso che io e tutta la squadra abbiamo la stessa mentalità che abbiamo avuto per tutta la stagione. Adesso è la stessa cosa. Partiamo da zero e zero, quello che abbiamo fatto in passato non conta nulla. Quello che conta è solo rimanere concentrati su momento e cercare di vincere ogni singola partita. La squadra è concentrata ed eccitata, e giocheremo nel modo in cui giochiamo di solito.

Sia voi che i Pacers riuscite a mantenere un ritmo elevato con poche palle perse. Pensi che i DNA di quelle due squadre rimangano gli stessi o ti aspetti qualcosa di diverso visto che queste sono le Finals?

Non credo che il palcoscenico cambi davvero. Alla fine, è pur sempre una partita di basket. Quindi penso che entrambe le squadre porteranno quello che hanno fatto per tutto l’anno: noi dobbiamo solo fare quello che abbiamo fatto e non preoccuparci dell'attenzione sulle finali , ma solo di giocare il nostro basket.