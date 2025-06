Il nome d’arte, caso curioso e quasi unico, è la trasposizione in inglese del suo vero nome e, ora più che mai è anche una dichiarazione d’intenti. Sì, perché Carlo Coraggio, meglio conosciuto come Carl Brave, di coraggio ne ha dimostrato parecchio per arrivare a Oklahoma City inseguendo un sogno. Un sogno chiamato NBA Finals, che però gli sono costate un viaggio complicatissimo. “Tra il diluvio, il rischio di finire in un Tornado è stato un macello” racconta Brave ai microfoni di Sky Sport a proposito del suo percorso accidentato dall’Italia all’Oklahoma a causa delle condizioni meteo assai sfavorevoli, “ho volato su New York e quindi da lì Dallas, poi da Dallas fino a qui a Oklahoma City in autobus, ma per vedere le Finals questo e altro”. L’occasione, per Brave, era d’altronde imperdibile. In attesa di tenere un concerto a New York, il cantautore romano ne ha approfittato per assecondare quella che, oltre ovviamente alla musica, è la sua grande passione, ovvero il basket. Basket che per Brave, sul parquet conosciuto con il suo vero nome, avrebbe potuto anche diventare una professione. Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili della Fortitudo Roma, Brave ha infatti giocato per sei stagioni tra serie C e Serie A Dilettanti indossando soprattutto le maglie della Stella Azzurra Roma, Montecatini e Palestrina. Alla fine la musica ha avuto le meglio, ma l’amore per la palla a spicchi non è certo svanito: “Essere qui per me è un sogno, di solito le Finals le ho sempre viste da casa ma trovarmi qui è un’emozione incredibile, il fomento in questo palazzetto è pazzesco”.