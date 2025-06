NBA, Haliburton e il segreto dei Pacers: "Prendiamo tutte le critiche sul personale"

Il suo tiro a 0.3 secondi dal termine di gara-1 ha zittito il rumorosissimo pubblico di Oklahoma City e regalato un esordio da sogno alle Finals per i Pacers, protagonisti dell’ennesima, clamorosa rimonta di questi playoff. E dopo la vittoria, in sala stampa Tyrese Haliburton ha rivelato il segreto che secondo lui rende speciale una squadra che non si arrende mai e che sembra trovare sempre le motivazioni giuste per stupire

La sua partita, fino a quell’ultimo tiro, non era stata un granché, anzi. Al suo esordio alle Finals Tyrese Haliburton aveva sofferto tremendamente la pressione della difesa dei Thunder, tanto che negli ultimi possessi di gara-1 coach Rick Carlisle si era visto quasi costretto ad affidare l’avvio dell’azione ad Andrew Nembhard invece che alla sua stella. Eppure, nel momento più importante, la palla è arrivata nelle sue mani e Haliburton non ha fallito, sigillando con il jumper del 111-110 l’ennesima, pazzesca rimonta dei Pacers in questi playoff. Una rimonta partita dal -15 accumulato quando Oklahoma City, già nel 4° quarto, sembrava avere saldamente in mano il destino della gara. Ancora una volta, però, Indiana non si è arresa, dimostrando una capacità di resistere alle avversità e di non uscire mai dalla partita davvero formidabili. Arrivati a questo punto, dopo le clamorose rimonte già effettuate ai danni di Milwaukee, Cleveland e New York, i Pacers hanno dimostrato di essere degli autentici maestri della specialità. Il segreto della squadra? Lo ha rivelato proprio Haliburton in conferenza stampa dopo gara-1: “Dopo il cappotto subito dai Celtics in finale di Conference l’anno scorso, tutti hanno detto che eravamo arrivati fin lì per caso e grazie a dei colpi di fortuna: e questo ci ha fatto incazzare e restare incazzati per tutta l’estate scorsa”.