Silver: “NBA in Europa? Non prima di due anni”

Dopo la conferenza stampa di annuncio dello scorso marzo, la NBA e la FIBA stanno continuando a lavorare per la creazione di una nuova competizione in Europa sotto l’egida della NBA. Dopo essersi esposti così pubblicamente è difficile che si torni indietro, ma c’è ancora molta incertezza per quanto riguarda le tempistiche di lancio della nuova competizione per i club del Vecchio Continente. A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato il commissioner della NBA Adam Silver parlando a un rinnovato Boys & Girl Club a Oklahoma City nel giorno di pausa dalle Finals: "Direi che le tempistiche vanno misurate in anni e non in mesi" ha detto Silver. " Siamo almeno a un paio di anni di distanza dal lancio . Sarebbe un'impresa enorme. E anche se vogliamo andare avanti a un ritmo serrato, vogliamo anche assicurarci di consultare con tutte le parti interessate , ovvero la lega esistente [il riferimento è all’Eurolega, ndr], le sue squadre, i giocatori europei, i media e i partner di marketing. C'è molto lavoro da fare ".

Los Angeles 2028 come trampolino per l'annuncio

È da notare come Silver, pur non nominandola direttamente, abbia fatto riferimento all’Eurolega, il più grande ostacolo allo sbarco della NBA in Europa visto che da anni è in guerra con la FIBA, partner invece di Silver nella creazione di una nuova competizione. "La mia preferenza sarebbe quella di lavorare in collaborazione con la lega già esistente, ma è ancora presto. In ogni caso, continuiamo a pensare che ci sia un numero enorme di appassionati di basket che vorrebbero di più in Europa e che ci sia una grande opportunità per creare un altro campionato in stile NBA". Una data possibile per l’annuncio o per il lancio della nuova lega potrebbe essere in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028, indicate dallo stesso Silver come "un buon trampolino di lancio per l’annuncio". Tra i mercati interessati a far parte di NBA Europe ci sarebbero Londra, Manchester, Monaco di Baviera e anche Roma, secondo quanto scritto da ESPN.