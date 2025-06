Dopo aver vinto in maniera del tutto inaspettata la Lottery dello scorso maggio, i Mavs avranno la possibilità di scegliere per primi al Draft che si terrà tra meno di tre settimane. L’impressione, confermata ora dal provino programmato per il 17 giugno a Dallas, è che il nome che verrà chiamato con la primissima scelta sarà quello di Cooper Flagg, talento a cui in Texas sembrano pronti a consegnare le chiavi della squadra

Non che ci fossero ormai più dubbi in merito, perché, dopo qualche voce iniziale che voleva il front office disposto a inserire la prima scelta al prossimo Draft in una eventuale trade per una stella, era ormai chiaro da tempo che Dallas puntasse dritto su Cooper Flagg. Dopo il clamoroso colpo di fortuna con cui i Mavs hanno vinto la Lottery il mese scorso, infatti, in Texas si sono convinti di come l’ala in uscita da Duke possa davvero aiutare la franchigia tutta a voltare pagina. E di voltare pagina a Dallas hanno un bisogno assoluto, visto che i mesi seguiti alla trade che ha portato Luka Doncic ai Lakers in cambio di Anthony Davis sono stati a dir poco burrascosi. La confusione tattica, gli infortuni e le proteste dei tifosi, però sembrano essere alle spalle. Anche perché l’interesse tra Flagg e i Mavs appare reciproco.