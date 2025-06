Alla delusione per l’eliminazione ai playoff, arrivata al secondo turno per mano dei Pacers dopo una regular season dominata a Est, sono seguite le voci di mercato che non lo vorrebbero più intoccabile a Cleveland. E ora per Darius Garland la offseason prende una piega ancora diversa, perché i Cavs hanno annunciato che il giocatore si è sottoposto a operazione chirurgica per risolvere il problema all’alluce sinistro che ne ha complicato parecchio il finale di stagione. Infortunatosi già il 23 marzo nella partita contro Utah, Garland ha sopportato il dolore saltando solamente due partite in regular season, ma nella serie di primo turno contro Miami e quindi in quella poi fatale contro Indiana è stato costretto a fermarsi per quattro gare. E quando ha giocato Garland è apparso fortemente limitato nei movimenti, incidendo di certo sul finale amaro della stagione dei suoi.