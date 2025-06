NBA Finals, Indiana-OKC gara-3 alle 2.30 su Sky

La serie finale si trasferisce a Indianapolis sul punteggio di 1-1: i Pacers tornano a ospitare una gara delle Finals a 25 anni di distanza dall’ultima volta, ma devono trovare un modo per fermare un indiavolato Shai Gilgeous-Alexander. Entrambe le squadre non hanno un buon record in gara-3 in questi playoff: appuntamento alle 2.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA col commento da Indianapolis di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

"Ora l’obiettivo è di arrivare a tre vittorie". A Shai Gilgeous-Alexander piace la semplicità , e la sua affermazione alla vigilia di gara-3 è la prova di un pensiero univoco per la stella degli Oklahoma City Thunder, che ha in mente solamente di arrivare al titolo NBA il più velocemente possibile . Dopo essersi divise equamente le prime due partite a Oklahoma City, Thunder e Pacers si affrontano di nuovo a Indianapolis , dove andrà in scena la terza sfida della serie che darà il vantaggio a una delle due squadre. I Pacers tornano a ospitare una gara delle Finals a 25 anni dall’ultima volta, quando in gara-5 nelle finali del 2000 travolsero i Los Angeles Lakers di Shaquille O’Neal e Kobe Bryant, salvo poi essere sconfitti in gara-6 in California. I Pacers sono alle prese con le condizioni non perfette della caviglia di Tyrese Haliburton , ma la sua presenza in gara-3 non è in dubbio nonostante il fastidio ammesso anche da coach Rick Carlisle. Ci vuole ben altro per saltare una partita di finale importante come quella che si apprestano a vivere le due squadre e che verrà trasmessa alle 2.30 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA col commento da Indianapolis di Flavio Tranquillo e Davide Pessina .

Un rapporto complicato con gara-3 per entrambe

Pur avendo un record ampiamente positivo in questi playoff (13-5 per entrambe le squadre), gara-3 si è rivelata complicata sia per i Thunder che per i Pacers. OKC ha perso in gara-3 sia contro Denver al supplementare che contro Minnesota con oltre 40 punti di scarto, ma anche nella prima serie contro Memphis era andata sotto di 29 prima di rimontare e vincere complice l’infortunio di Ja Morant. I Pacers invece non hanno mai vinto nelle tre gare-3 affrontate finora: sconfitta contro Milwaukee (117-101), contro Cleveland (104-126) e contro New York (100-106), di cui queste ultime due davanti al proprio pubblico. C’è da dire che in tutte e tre le occasioni si sono presentati avendo vinto le prime due partite della serie, quindi potendo “permettersi” un passo falso a cui hanno posto prontamente rimedio in gara-4, ma se dovessero perdere questa gara-3 si ritroverebbero sotto in una serie per la prima volta in tutti i playoff. Succederà stanotte? L’appuntamento per scoprirlo è fissato alle 2.30 in diretta sui canali di Sky Sport e in replica nella giornata di giovedì alle 9, 11.30, 14, 16.30 (sintesi), 18.45 e 21.30.