Gli Indiana Pacers tornano a vincere una partita di finale NBA dopo 25 anni e con il successo sui Thunder si portano sul 2-1 nella serie. L'analisi di gara-3 della coppia Mamoli-Pessina dopo il suono della sirena è già dettagliata: "Abbiamo visto il vero Haliburton - dice Mamoli - un Turner determinante con 5 stoppate, una panchina capace di dominare (49-18 il saldo positiva su quella dei Thunder), guidata dall'eroe della serata, Bennedict Mathurin". L'ala di Indiana ha chiuso con 27 punti, la terza miglior prestazione di sempre uscendo dalla panchina in una partita di finale NBA, ma non è stato certo solo: "Grande impatto il suo, così come quello di TJ McConnell", afferma Davide Pessina. "Indiana ha avuto qualcosa da tutti, anche da chi – come Nesmith, ad esempio – magari non ha collezionato grandi numeri, ma ha difeso benissimo. Turner fino agli ultimi 5 minuti per me era stato quasi dannoso: ma poi tra stoppate e qualche canestro è stato importante anche lui. Lo stesso per Nembhard: problemi di falli ma una super difesa su Shai Gilgeous-Alexander”.