Gara-4 è già chiave: stanotte alle 2.30 su Sky

La serie finale 2025 vive già il suo primo momento di svolta: gli Indiana Pacers avanti 2-1 nella serie vogliono vincere ancora per procurarsi tre "match point" per il titolo, mentre gli Oklahoma City Thunder vogliono pareggiare i conti per riportare la serie in casa proprio sul 2-2. Saranno 48 minuti cruciali

Neanche il tempo di analizzare cosa è accaduto in gara-3 ed è già tempo di rituffarsi nelle NBA Finals. Indiana e OKC infatti hanno avuto un solo giorno di pausa tra le due partite, l’unica volta che accade in tutta la serie finale, e sono pronte a 48 minuti di fuoco. Il successo dei Pacers in gara-3 ha permesso loro di proteggere il fattore campo "rubato" in gara-1, ma ora la questione si fa ancora più difficile: vincere anche gara-4 darebbe loro un 3-1 nella serie che significa tre "match point" per il titolo come non è mai capitato nella storia della loro franchigia. C’è da scommettere però che i Thunder venderanno cara la pelle: dopo il pessimo quarto periodo di gara-3, Shai Gilgeous-Alexander e compagni sono chiamati a una riscossa come è già successo nella serie di secondo turno contro Denver, quando sotto 2-1 nella serie andarono a vincere gara-4 in Colorado con una delle loro migliori prestazioni in questi playoff. Se gara-3 è stato il loro tallone d’Achille (tre sconfitte su quattro in questa post-season), nelle tre serie disputate a Ovest gli uomini di coach Mark Daignault hanno sempre vinto in gara-4 contro Grizzlies, Nuggets e Timberwolves. La cattiva notizia, però, è che lo stesso vale per i Pacers, vincenti contro Bucks, Cavs e Knicks con alcune delle loro prove più convincenti.