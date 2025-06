La leggenda dei Los Angeles Lakers Magic Johnson è stato ospite di First Take su ESPN, dicendo la sua sulla situazione di Luka Doncic e mandando un avvertimento allo sloveno: "Deve capire che questa non è Dallas" ha detto dopo un lungo sospiro. "Non dovremmo essere noi a dirti di essere in forma, avresti dovuto esserlo già da solo, soprattutto quando sei una superstar"

Volete sapere qual è la differenza tra giocare in un grande mercato o in un piccolo mercato? Che in un grande mercato può capitare che una leggenda della franchigia vada in diretta tv nazionale a criticarti apertamente. Se ne sta accorgendo Luka Doncic, che nella giornata di ieri è finito nel mirino nientemeno che di Magic Johnson. L’ex leggenda e dirigente dei Los Angeles Lakers è stato ospite di First Take su ESPN e non ha lesinato diverti avvertimenti nei confronti della nuova stella gialloviola. "Luka deve capire che questa non è Dallas" ha detto dopo un lungo sospiro. "Kobe, Shaq, LeBron ci hanno tutti guidati al titolo con la loro leadership, ed è quello che manca in questo momento. Non dovremmo essere noi a dirti di essere in forma, avresti dovuto esserlo già da solo, giusto? Specialmente quando sei una superstar. Questa sarà un’estate importante per i Lakers: bisogna migliorare per potersi giocare il titolo. Bisogna studiare le Finals: sono loro a dirti quello che devi fare durante la off-season per essere a quel livello".