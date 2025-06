Stephen A. Smith gioca a solitario, KD lo deride

Il noto opinionista di ESPN Stephen A. Smith è stato “pizzicato” mentre giocava a solitario nel corso di gara-4 delle NBA Finals tra Indiana e OKC, e un video dimostra che non era durante un timeout. Un immagine che non è sfuggita a Kevin Durant, che l’ha subito condivisa su Instagram per prendere in giro il volto televisivo con cui ha spesso litigato in passato. A bordo campo a Indianapolis, poi, due tifosi vestiti da "Scemo e più scemo" hanno preso di mira lui e Kendrick Perkins

Chi segue la NBA e in particolare la sua copertura televisiva negli USA sarà sicuramente a conoscenza della fama di Stephen A. Smith. Il volto televisivo di ESPN è uno dei più vocali opinionisti dello sport statunitense nonché uno delle "talking heads" di punta del network che detiene i diritti della NBA negli Stati Uniti, e nel corso degli anni non si è fatto particolarmente ben volere dai protagonisti della lega — e in particolare da Kevin Durant. Per questo KD non ha perso occasione quando Smith è stato "pizzicato" da un tifoso seduto dietro di lui a giocare a solitario mentre Indiana e OKC erano in campo per gara-4 delle NBA Finals, scrivendo "Il fratello dice di saperne di basket, ma gioca a solitario durante le Finals". Un’immagine che ha fatto prontamente il giro del web e ha raggiunto ovviamente anche Durant, che l’ha subito pubblicata nelle sue storie Instagram scrivendo “Andiamo Steve…” per prenderlo in giro.