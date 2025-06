I nomi che in queste settimane hanno animato i rumors di mercato sono sostanzialmente due: Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo. E se per il primo la trade in uscita da Phoenix sembra solo questione di tempo, per il greco, vero pezzo pregiato a cui praticamente ogni squadra della NBA avrebbe provato a fare la corte, la questione sembrerebbe chiusa in partenza. Secondo quanto riportato da Brian Windhorst di ‘ESPN’, infatti, Giannis non avrebbe alcuna intenzione di chiedere ai Bucks di essere ceduto. Il giocatore, che in passato aveva più volte ribadito la propria fedeltà alla franchigia e l’intenzione di vestire una sola maglia per tutta la sua carriera nella lega, non sarebbe infatti troppo preoccupato dalle ultime stagioni assai deludenti vissute a Milwaukee. Anzi, sempre stando a quanto riportato da Windhorst, il front office dei Bucks, insieme a coach Doc Rivers, avrebbe presentato a Antetokounmpo un piano per tornare presto a competere ai massimi livelli.