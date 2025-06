È una serie in parità, lo dice il punteggio: 2-2. E gara-5 allora diventa il “pivotal game”, la gara che può far girare la serie. È una serie in parità ma i numeri - anche quelli di più semplice lettura - aggiungono qualcosa all'interpretazione di questa bellissima serie tra Thunder e Pacers. A partire dai punti segnati: 451 quelli mandati a tabellone da Gilgeous-Alexander e compagni, 438 quelli degli avversari, un +13 per OKC che racconta di una serie in cui una sola gara (su quattro) ha visto uno scarto superiore ai dieci punti (gara-2, vinta dai Thunder 123-107). E ancora: Oklahoma City va di più in lunetta (23 liberi tirati in più, 125-102) e tira meglio (l'85% abbondante contro il 76% abbondante di Indiana) ma i Pacers dominano per assist (96-65, + 31) e per stoppate (dieci in più, 27-17). Gli uomini di coach Carlisle tirano anche molto più frequentemente da tre punti (38 triple tentate in più rispetto a OKC, 142-104) ma le percentuali dall'arco delle due squadre sono sostanzialmente identiche, mentre da due i Pacers sono più precisi (54.5% contro 49.4%).