Lo scambio che ha inaugurato il mercato estivo 2025 della NBA sta facendo parlare tantissimo in NBA. Per il numero di prime scelte future (ben 4, non protette) ricevute da Memphis ma anche perché la cessione da parte dei Grizzlies di Desmond Bane a Orlando potrebbe segnalare la volontà da parte del front office di "smontare" il nucleo attuale - di cui Bane faceva parte con Ja Morant e Jaren Jackson Jr. - per intraprendere la strada della ricostruzione. E attorno al nome di Morant in particolare si fanno sentire le voci di chi - come Kevin O'Connor, titolare di un seguitissimo podcast a suo nome - mette in dubbio l'assoluto valore della superstar di Memphis. Dati alla mano. "Per me Ja Morant è sopravvalutato dai tifosi dei Grizzlies. Le sue percentuali da tre sono sotto la media, la sua difesa è incosistente, quest'anno ha avuto la sua peggior percentuale al ferro di tutta la sua carriera. E poi è spesso infortunato: l'ultima volta che ha giocato il 75% delle partite in calendario era il 2021. Oggi come oggi Morant è tra il 40° e il 50° miglior giocatore NBA. Un buon giocatore, sia chiaro: ma non un gran giocatore", l'opinione - destinata a far discutere - di O'Connor. Ma se Zach Kleiman, il general manager dei Grizzlies, dovesse trovarsi d'accordo con queste valutazioni, non è escluso che tra i nomi da tener d'occhio su questo mercato estivo ci sia anche quello di Morant, ancora sotto contratto con Memphis fino al 2028 per oltre 126 milioni di dollari.