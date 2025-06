Luka Doncic non è uno particolarmente attivo sui social, anzi: molto raramente esprime un’opinione sui temi dell’attualità, specie quando ci sono le sue squadre coinvolte. La notizia della vendita dei Los Angeles Lakers per una valutazione di 10 miliardi di dollari però è troppo grossa per non essere discussa, e anche lo sloveno non si è tirato indietro: "I Lakers sono un'organizzazione fantastica" ha scritto su X. "Non vedo l'ora di incontrare Mark [Walter, il nuovo volto della proprietà, ndr] e sono emozionato per il futuro. Sono anche grato a Jeanie e alla famiglia Buss per avermi accolto a Los Angeles, e sono felice che Jeanie continuerà a far parte della franchigia. Non vedo l'ora di lavorare con entrambi per vincere titoli!". Un messaggio piuttosto standard, ma quello che conta non è tanto il contenuto, quanto il fatto che Doncic — che a partire dal 2 agosto potrebbe firmare un’estensione di contratto da 228.6 milioni di dollari in quattro anni — si sia esposto pubblicamente a riguardo come non è solito fare. L’arrivo di Walter darà sicuramente maggiori risorse economiche ai Lakers, non tanto per quanto riguarda il roster (per il quale la proprietà Buss ha sempre speso senza riserve) quanto per tutto ciò che gira attorno alla squadra, dallo staff alle facilities per poter competere anche in quei campi al massimo livello in futuro. Un futuro nel quale evidentemente Doncic vuole fare parte.