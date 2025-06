È stato probabilmente il video più visto di gara-6 delle Finals, insieme a quello della super schiacciata dello stesso Siakam sulla testa di Jalen Williams. E non è mancato chi sui social li ha messi in relazione "Ha evocato la forza dei suoi avi e poi in campo ha fatto questo...", il tono di molti commenti. Nell'huddle fatto prima della partita il camerunese dei Pacers ha alzato la testa al cielo, apparendo quasi in trance. I suoi occhi erano infatti privi di pupille, completamente bianchi. L'immagine è diventata subito virale, generando tantissimi commenti, battute e meme. Il giorno dopo della fondamentale vittoria di Indiana che ha portato a gara-7 le Finals con OKC, il video è stato mostrato al diretto interessato. Siakam si è fatto una risata e ha spiegato: "Stavo desiderando di fare una partita da 30 punti, o qualcosa del genere. La prossima volta devo ricordarmi di tenere gli occhi chiusi...". Siakam ha chiuso gara-6 a quota 16 con 13 rimbalzi, risultano decisivo per i Pacers e piazzando la giocata più bella della sfida, quella schiacciata in contropiede su assist no look di Haliburton.