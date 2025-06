Chi vincerà l’MVP delle Finals? I 5 candidati

Il titolo NBA 2024-25 verrà assegnato a gara-7, una sfida tutta da vivere tra Oklahoma City e Indiana. In attesa della palla a due prevista per la notte tra domenica 22 e lunedì 23 giugno alle 2.00 in diretta su Sky Sport, il sito ufficiale della NBA ha messo in classifica i 5 principali candidati al premio di MVP, almeno per quanto fatto vedere finora nella serie. Chissà se poi un protagonista a sorpresa possa far saltare il banco in gara-7? Intanto vediamo com’è la situazione in attesa della sfida decisiva