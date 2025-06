La questione, anche per via di un’astuta campagna pubblicitaria che l’ha visto protagonista nei giorni scorsi, è tornata d’attualità: LeBron James si ritira? E se si ritira, quando? A quarant’anni compiuti e dopo ventidue stagioni giocate in NBA, d’altronde, lo striscione dell’arrivo è inevitabilmente in vista per il super veterano che dall’estate del 2018 veste la maglia dei Lakers. James, al momento, ha una player option da 52.6 milioni di dollari per la prossima stagione che non ha ancora esercitato e, stando ai rumors circolati nelle ultime settimane, sul tavolo potrebbe esserci anche un prolungamento del contratto con i gialloviola per una ulteriore stagione. Se non è imminente, insomma, il momento in cui LeBron dirà basta si avvicina e secondo il diretto interessato a spingerlo verso il ritiro ci sarebbe anche la presenza di una giovane stella che ne minaccia le incursioni offensive.