Non accadeva dal 2016 che le Finals arrivassero fino a gara-7 e la sfida tra Thunder e Pacers si deciderà all’ultimo respiro. Shai Gilgeous-Alexander e compagni, forti del supporto del caldissimo pubblico di Oklahoma City, proveranno a chiudere in trionfo una stagione a lungo dominata, mentre Indiana proverà a fare il colpaccio clamoroso in trasferta. L’appuntamento per la gara che assegnerà il titolo NBA è per le 2.00 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Forse, per come si è sviluppata la serie tra Thunder e Pacers, l’approdo a gara-7 era inevitabile. Alla clamorosa vittoria in rimonta di Indiana in gara-1, infatti, sono seguiti due successi netti, uno per Oklahoma City e uno per Tyrese Haliburton e compagni. E se le grandi prove dei Thunder in gara-4, quando vincendo in rimonta alla Gainbridge Fieldhouse hanno restituito agli avversari il favore di gara-1, e in gara-5sembravano aver indirizzato la sfida a favore dei ragazzi di coach Mark Daigneault, in gara-6 Indiana non ha lasciato scampo a una Oklahoma City mai davvero in partita. Logico, quindi, guardando alle ultime due settimane di battaglie tra le due squadre, che a decidere chi alzerà il Larry O’Brien Trophy sul parquet del Paycom Center sia l’ultima sfida. Quella decisiva, quella senza appello, al termine della quale sono una delle due contendenti scriverà il proprio nome, per la prima volta, nell’albo dei campioni NBA.