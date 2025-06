Come era prevedibile, Golden State nella notte ha formalizzato a Jonathan Kuminga la qualifying offer da 7.9 milioni di dollari per la prossima stagione. Il futuro dell’ala degli Warriors, però, è ancora tutto da decidere, perché il giocatore sembrerebbe orientato a declinare l’offerta e ad andare a tutti gli effetti sul mercato da free agent, anche se in molti sulla Baia vorrebbero comunque confermarlo

Il primo passo, per quanto formale, nella risoluzione dell’intricata vicenda relativa al futuro di Jonathan Kuminga è stato compiuto. Golden State , come era prevedibile, ha fatto recapitare al giocatore la qualifying offer da 7.9 milioni di dollari che, qualora accettata, lo terrebbe sulla Baia anche per la prossima stagione . Si tratta tuttavia di un passo come detto puramente formale, perché il congolese sarebbe alla ricerca di ben altra compensazione economica e parrebbe orientato a declinare la prima offerta degli Warriors . Offerta che comunque ha l’effetto di consentire agli stessi Warriors di pareggiare eventuali proposte in arrivo da altre squadre oppure, ipotesi tutt’altro che remota, di offrire a Kuminga un nuovo ricco contratto pluriennale solo per inserirlo poi mandarlo altrove con un’operazione di sign & trade . Il destino del giocatore, comunque, dovrebbe essere deciso nei prossimi giorni

Kuminga e le opzioni sul mercato

Golden State, per bocca del suo General Manager Mike Dunleavy Jr., ha sempre affermato di voler continuare a puntare su Kuminga, il cui ruolo nelle rotazioni di coach Steve Kerr è però stato piuttosto fumoso anche nell’ultima stagione, in particolare dopo l’arrivo di Jimmy Butler a febbraio. Probabile quindi che il giocatore voglia guardarsi intorno, anche se al momento l’unica squadra con lo spazio salarialenecessario per formulargli un’offerta corposa, orientativamente sopra i 20 milioni di dollari annui, sarebbe Brooklyn. Nei giorni scorsi si era parlato parecchio di un interessamento da parte di Miami, che però non disponendo di margini di manovra economici per firmarlo come free agent dovrebbe provare a costruire per l’appunto un’operazione di sign & trade con gli Warriors, trovando quindi le giuste contropartite tecniche e salariali per far quadrare la trade. Con l’apertura ufficiale delle free agency ormai questione di giorni, la situazione relativa a Kuminga potrebbe quindi sbloccarsi da un momento all’altro.