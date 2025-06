Dorian Finney-Smith, specialista difensivo tra i più apprezzati di tutta la lega, e Duncan Robinson, tra i migliori tiratori puri in circolazione, avevano entrambi la possibilità di rimanere rispettivamente con Lakers e Heat anche per la prossima stagione. Entrambi hanno però deciso di non avvalersi delle clausole previste dai loro contratti, diventando a tutti gli effetti free agent, e il loro futuro potrebbe anche portare ad un cambio di maglia

Non sono due stelle , forse non sono nemmeno quei giocatori che ogni tanto finiscono negli highlights di giornata, ma di certo Dorian Finney-Smith e Duncan Robinson rappresentano due elementi che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra . L’ex Dallas e Brooklyn , passato ai Lakers nel corso dell’ultima stagione , è tra gli specialisti difensivi più apprezzati della lega, oltre a rappresentare una certezza anche al tiro dalla lunga distanza. Tiro alla lunga distanza che rappresenta invece il piatto forte di Robinso n, cecchino che nel corso della sua avventura a Miami è riuscito però a mettere in mostra progressi notevoli anche in altri aspetti del gioco. Entrambi gli ‘specialisti’ avevano nei loro contratti un’opzione che li avrebbe confermati nelle rispettive squadre anche per la prossima stagione a 15.4 e 20 milioni di dollari . Opzioni che sia Finney-Smith che Robinson hanno deciso di non attivare, diventando così a tutti gli effetti free agent .

Lakers e Heat: le decisioni da prendere

Come detto, sia JJ Redick che Erik Spoelstra parrebbero inclini a trattenere i due giocatori, concedendogli un nuovo contratto a importi e durata maggiori rispetto a quelle in corso, ma in entrambi i casi la permanenza a Los Angeles e Miami è tutt’altro che scontata. Per Finney-Smith, infatti, ci sarebbe la coda di pretendenti, anche se le squadre con spazio salariale a disposizione per formulargli un’offerta molto superiore a quella dei Lakers non sono poi tantissime. Per Robinson, invece, l’idea potrebbe essere quella di venire utilizzato all’interno di un’operazione di sign&trade, eventualità che a Miami stanno sondando con in mente l’obiettivo di strappare Jonathan Kuminga a Golden State. Il futuro dei due ‘specialisti’, quindi, si deciderà tra poco, all’apertura ufficiale del mercato, e potrebbe anche portare Finney-Smith e Robinson a recitare ruoli quasi decisivi nelle manovre di Lakers e Heat.