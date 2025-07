La pensa così un ex gialloviola come Matt Barnes, che unisce i puntini: Magic è in affari con il nuovo proprietario Mark Walter, ma anche con Josh Harris, proprietario dei Washington Commandars della NFL, per cui lavora (da consulente) anche Bob Myers. L'idea è suggestiva, ma a Rob Pelinka i Lakers hanno dato da pochi mesi un'estensione contrattuale e una promozione. Non saranno troppi?

In attesa di scoprire le mosse di mercato dei Lakers in questa free agency (finora solo in uscita: avendo perso Finney-Smith), le novità a Los Angeles potrebbero arrivare a livello dirigenziale . Ormai certa la cessione della squadra - con il passaggio di proprietà dalla famgilia Buss a Mark Walter (TWG Global) - per un'ex gialloviola come Matt Barnes le prossime mosse potrebbero riguardare il front office dei Lakers. Mark Walter , infatti, è anche proprietario dai Los Angeles Dodgers e nella squadra di baseball cittadina ha una percentuale azionaria anche la leggenda gialloviola Magic Johnson , titolare dal 2.3% dal lontano 2012 (l'anno in cui Walter, attraverso la sua controllata Guggenheim Baseball Management ha acquistato la squadra). Se quindi i rapporti - personali e di business - tra Walter e Magic Johnson sono acclarati, l'ex n°32 dei Lakers è stato partner anche nell'acquisto (a cifre al tempo record) dei Washington Commanders (ex Redskins) della NFL da parte di Josh Harris (già proprietario dei Philadelphia 76ers nella NBA).

E in un ruolo di consulente dirigenziale ai Commanders lavora da qualche anno anche Bob Myers, ovvero l'architetto della dinastia dei Golden State Warriors, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo sportivo (dopo una carriera da giocatore a UCLA) come agente di Kobe Bryant a Los Angeles. "Sto correndo troppo - dice Barnes - se penso che a breve vedremo tornare Magic Johnson in qualche ruolo all'interno della dirigenza dei Lakers, e insieme a lui potrebbe esserci Bob Myers?". I passaggi logici potrebbero portare in questa direzione, ma in senso contrario va però la recente estensione contrattuale (con tanto di promozione al ruolo di president of basketball operations) ottenuta da Rob Pelinka mesi dopo l'acquisizione di Luka Doncic. Pelinka + Magic + Myers? Forse troppi "galli" in un pollaio. Anche per una città come Los Angeles...