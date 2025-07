Andrea Bargnani si è ritirato dal basket giocato da ormai otto anni, ma la palla a spicchi fa ancora parte delle sue passioni. In una lunga intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’ l’ex Raptors e Knicks lancia una pazza idea: provare ad andare al torneo di 3x3 alle prossime Olimpiadi con due ex compagni a loro volta grandi protagonisti in NBA

Il sogno di vestire l’azzurro alle Olimpiadi Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari se lo sono visto sfuggire quando erano le punte di diamante di una nazionale dal talento oggettivo ma dai risultati altalenanti. I tre, per distacco i giocatori italiani con maggior successo in NBA , però, potrebbero avere una seconda, clamorosa chance . A rivelarlo è stato lo stesso Bargnani in una intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’, secondo il quale i tre ex big di Italbasket starebbero coltivando l’idea di puntare a Los Angeles 2028 . Come? Semplice, approfittando dell’inserimento tra le discipline olimpiche del basket 3 contro 3 avvenuto l’anno scorso a Parigi. “Vorrei arricchire la mia carriera partecipando ad un’Olimpiade ” ha confessato ‘il Mago’, fermo dal 2017, nel confermare che la pazza idea esiste, “ io Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Stefano Mancinelli ”.

Il Mago e i playground

“Certo, non siamo più dei giovincelli, ma saremmo un bel gruppo” ha poi aggiunto Bargnani, sottolineando che “non so se vinceremmo, ma ci divertiremmo e faremmo divertire di sicuro”. L’ex Toronto, New York e Brooklyn ha quindi ribadito la sua passione per il basket da playground, base del confronto 3 contro 3: “Io sono un vero e proprio figlio dei tornei 3 contro 3 all’aperto, nei playground si respira un’aria incredibile e irripetibile”. Un’aria che, unità al fascino unico delle competizioni olimpiche, potrebbe fare da collante e da motivazione per quella che al momento è per l’appunto una pazza idea, ma che prima dell’appuntamento con i giochi di Los Angeles potrebbe anche prendere forma e diventare realtà: il Mago, il Beli e il Gallo, con l’aggiunta del Mancio, tutti di nuovo in campo insieme con la maglia dell’Italia e con i cinque cerchi sullo sfondo.