Guershon Yabusele è stato uno dei pochi aspetti positivi della stagione disastrosa dei Philadelphia 76ers, ma paradossalmente è andato così bene da impedire ai Sixers di trattenerlo. Il lungo francese, arrivato un anno fa dopo l’ottimo argento olimpico vinto con la nazionale francese, ha lasciato la franchigia della Pennsylvania firmando un biennale da 12 milioni complessivi con i New York Knicks. Un accordo che i Sixers avrebbero anche potuto pareggiare, ma la dirigenza ha preferito salvaguardare lo spazio salariale a disposizione per avere maggiori risorse da destinare a Quentin Grimes, con il quale però non è stato ancora raggiunto un accordo. "L'obiettivo non era quello di andarsene da Philadelphia" ha detto Yabusele in un’intervista con SKWEEK TV. "Dentro di me pensavo: ‘Oh mio Dio, mi piacerebbe tornare indietro’. Non ho davvero avuto problemi a Philadelphia. Non avevo intenzione di andarmene. La situazione era: 'OK, se vogliono rifirmarmi e mi offrono qualcosa di buono, tornerò di sicuro. Se vogliono che me ne vada, allora me ne andrò'. Non ho avuto alcun rancore o momento difficile con loro, ma quasi non hanno fatto un'offerta. Cioè, l’hanno fatta, ma era davvero, davvero bassa, a essere sinceri. Quindi mi sono detto: 'Oh mio Dio, sembra che non vogliano che io rimanga'. Perciò si è creata questa situazione". In ogni caso il francese non sembra avere rancore, anzi ricorderà con piacere l’anno passato ai Sixers: "Mi hanno dato la mia seconda possibilità, è merito loro. Sarò sempre grato di aver potuto far parte della loro franchigia, anche solo per una stagione".