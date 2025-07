Per la prima volta nella sua carriera, Chris Paul non sa dove giocherà il prossimo anno. I primi giorni di free agency sono passati senza che il veterano abbia trovato un accordo per la prossima stagione, un unicum in una carriera in cui invece ha sempre avuto ben chiaro dove avrebbe giocato. È forse anche per questo che quella che comincerà sarà la sua ultima stagione in NBA: parlando all’American Black Film Festival, CP3 ha dichiarato che quello che gli rimane è "un anno al massimo" parlando della sua carriera. "Ho appena finito la mia ventesima stagione, il che è di per sé una benedizione" ha aggiungo Paul. "Sono stato in NBA per più della metà della mia vita, ed è stupendo. Ma tutto questo tempo non ti viene restituito. Mio figlio ha appena compiuto 16 anni, mia figlia ne ha 12. Nelle ultime sei stagioni ho vissuto senza di loro. L’ultima volta che abbiamo vissuto insieme era a Houston, poi tra Oklahoma City, Phoenix, Golden State e San Antonio, sono stato lontano da loro per sei anni. È un po' diverso. Questa è la conversazione che dobbiamo avere: dalla mia famiglia dipenderà moltissimo". Paul ha già fatto sapere da tempo che la sua preferenza sarebbe quella di rimanere a Los Angeles, dove vive la famiglia, firmando quindi per i Lakers o per i Clippers, con i quali però avrebbe solo un ruolo in uscita dalla panchina, a differenza dell’ultimo anno a San Antonio in cui ha giocato 82 partite su 82 da titolare, con medie da 8.8 punti e 7.4 assist in 28 minuti.