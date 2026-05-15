Drake parla male di LeBron in una nuova canzone

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Drake parla male di LeBron James in una nuova canzone: "Hai sempre cambiato squadra"

NBA
©Getty

Il rapper Drake ha rilasciato a sorpresa tre nuovi album in contemporanea, e non mancano i riferimenti alla NBA nelle sue canzoni. Quello di cui si parla maggiormente è un "dissing" del rapper canadese nei confronti di LeBron James, accusandolo di aver "cambiato squadra" passando da essere suo amico a schierarsi con Kendrick Lamar nell’estate del 2024. Drake ha anche fatto un riferimento (stavolta positivo) a Steph Curry

Come non ha mancato di sottolineare Tyrese Haliburton, la NBA ha scelto una buona notte per non avere partite in programma, visto che a mezzanotte Drake ha rilasciato ben tre album in contemporanea e inevitabilmente è diventato l'argomento del giorno. Ovviamente la mancanza di partite è dovuta alle serie chiuse in quattro gare da OKC e New York e non per fare un piacere al rapper canadese, ma comunque di NBA si parla eccome nelle sue nuove tracce. Ne sa qualcosa LeBron James, tirato in ballo proprio da Drake in più di un’occasione nella canzone "Make Them Remember" — e con un "dissing" in piena regola. "I shouldn't even be shocked to see you in that arena / because you always made your career off of switching teams up" ("Non dovevo nemmeno sorpendermi di vederti in quell’arena perché nella tua carriera non hai fatto altro che cambiare squadra") e "Please stop askin' about what's goin' on with 23 and me / I’m a real ni**a and he's not, it's in my DNA" ("Smettete di chiedermi cosa succede tra il 23 e me, io sono uno vero e lui no, è nel mio DNA").

Da dove nasce il dissing di Drake per LeBron James

James e Drake sono stati per anni molto vicini, tanto che il rapper si era anche tatuato il 23 di James al liceo di St. Vincent-St. Mary sul braccio sinistro. Quando però James ha partecipato a un concerto di Kendrick Lamar, storico rivale di Drake con cui ha una faida da anni, il rapporto tra i due si è interrotto bruscamente, tanto che il rapper ha coperto il tatuaggio di LeBron con uno per Shai Gilgeous-Alexander nel 2025. I riferimenti nella canzone parlano proprio di quel concerto a cui ha partecipato James, salendo sul palco a ballare "Not Like Us" (la canzone più famosa di Lamar contro Drake) insieme a altri giocatori NBA come Russell Westbrook e DeMar DeRozan (altro ex amico di Drake ora diventato suo bersaglio continui). Da lì nasce l’accusa di aver "cambiato squadra", così come il riferimento "it’s in my DNA" potrebbe essere una citazione di uno dei pezzi più famosi di Kendrick Lamar.

Approfondimento

Mezza NBA al concerto di Kendrick Lamar. VIDEO

Il riferimento a Steph Curry (stavolta positivo)

LeBron non è l’unico giocatore NBA citato da Drake nei suoi nuovi album: nella canzone “2 Hard 4 The Radio” si parla indirettamente anche di Steph Curry, anche se stavolta lo si fa in maniera positiva ricordando la sua carriera, da giocatore sconosciuto a Davidson a superstar mondiale: “"Back when they was asking about where Davidson was at… now everybody got a blue 30 on they back” ("Ai tempi chiedevano dove fosse Davidson… ora tutti hanno un 30 blu sulle spalle").

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