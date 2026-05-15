Drake parla male di LeBron in una nuova canzone

Come non ha mancato di sottolineare Tyrese Haliburton, la NBA ha scelto una buona notte per non avere partite in programma, visto che a mezzanotte Drake ha rilasciato ben tre album in contemporanea e inevitabilmente è diventato l'argomento del giorno. Ovviamente la mancanza di partite è dovuta alle serie chiuse in quattro gare da OKC e New York e non per fare un piacere al rapper canadese, ma comunque di NBA si parla eccome nelle sue nuove tracce. Ne sa qualcosa LeBron James, tirato in ballo proprio da Drake in più di un’occasione nella canzone "Make Them Remember" — e con un "dissing" in piena regola. "I shouldn't even be shocked to see you in that arena / because you always made your career off of switching teams up" ("Non dovevo nemmeno sorpendermi di vederti in quell’arena perché nella tua carriera non hai fatto altro che cambiare squadra") e "Please stop askin' about what's goin' on with 23 and me / I’m a real ni**a and he's not, it's in my DNA" ("Smettete di chiedermi cosa succede tra il 23 e me, io sono uno vero e lui no, è nel mio DNA").