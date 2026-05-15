Se il frontman della panchina dei Golden State Warriors, Steve Kerr, rimarrà ancora per le prossime due stagioni, alle sue spalle il resto del coaching staff subirà profondi cambiamenti. Come riportato da ESPN, sia Terry Stotts che Jerry Stackhouse lasceranno la franchigia californiana per andare alla ricerca di nuove opportunità come capo-allenatori in altre squadre. Kerr perde così in un colpo solo il suo coordinatore offensivo (Stotts) e quello difensivo (Stackhouse), così come un altro assistente come Chris DeMarco che è diventato capo allenatore in WNBA con le New York Liberty. Stotts aveva informato Kerr della sua decisione già durante la regular season, ma ha lasciato la squadra in buoni termini ("Ho apprezzato i miei due anni con loro, sono stati appaganti. Auguro a tutti il meglio") e cercherà un nuovo posto da capo-allenatore dopo aver guidato i Portland Trail Blazers per nove stagioni. Anche Stackhouse lascia dopo un paio di anni a San Francisco dopo che nei precedenti cinque aveva guidato l’università di Vanderbilt: per lui si parla di un possibile ritorno in NCAA. Per prendere i loro posti si parla già di Willie Green, recentemente capo-allenatore ai New Orleans Pelicans e già membro dello staff di Kerr per tre stagioni, e della promozione dell’attuale assistente Kris Weems.