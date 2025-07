Superata la data del 6 luglio, le squadre NBA hanno potuto ufficializzare gli accordi già raggiunti sia per gli scambi che per le firme sul mercato dei free agent. Tra queste ci sono anche quelle dei Los Angeles Lakers, che in un comunicato stampa hanno annunciato le firme di Deandre Ayton e Jake LaRavia, con tanto di dichiarazioni del capo della dirigenza Rob Pelinka. "Prendere un centro titolare era la priorità assoluta per noi in questa offseason, e crediamo che Deandre sia una soluzione straordinaria a quell’obiettivo" ha detto Pelinka sul nuovo centro, che indosserà la maglia numero 5. "È il giocatore ideale da aggiungere al nostro nucleo attuale: le dimensioni, la mobilità e l'atletismo di Deandre consentiranno di avere un impatto in area nelle due metà campo. Anche la sua esperienza ai playoff come titolare in una squadra capace di arrivare in finale si allinea bene con le nostre ultime aspirazioni da titolo". LaRavia invece è stato definito come "un giocatore di soli 23 anni con un significativo potenziale cestistico, che verrà inserito senza problemi nel nostro programma di sviluppo qui ai Lakers". Ayton e LaRavia sono stati firmati dividendo la mid-level exception da 14 milioni di dollari, destinandone 8 per il bahamense (firmato con un biennale da 16.6 milioni complessivi) e 6 per l’ala (con un biennale da 12 milioni).