Attraverso le parole del loro presidente Kevin Pritchard, gli Indiana Pacers hanno voluto subito mettere in chiaro che Tyrese Haliburton non scenderà in campo nella prossima stagione, concentrandosi sul recupero dalla rottura del tendine d'Achille. "Non vogliamo correre rischi, perciò non sperateci nemmeno"

Quando un giocatore di alto profilo rimane fuori per molto tempo, è normale che dopo un po’ di mesi comincino a circolare voci su un suo possibile rientro prima del previsto, specialmente se ci si avvicina al finale di stagione. Basti ripensare a quello che era successo con Derrick Rose nel 2012-13, quando un suo ritorno in campo sembrava imminente e invece non si è mai concretizzato, anche perché i Chicago Bulls non hanno mai detto esplicitamente che sarebbe rimasto fuori (nonostante fosse la soluzione più logica per tutti). Forse memori di quel precedente, gli Indiana Pacers invece hanno scelto di essere subito molto chiari sui tempi di recupero di Tyrese Haliburton, spegnendo sul nascere qualsiasi illazione su un suo ritorno nella stagione 2025-26. "Non ho alcun dubbio che tornerà migliore di prima" ha detto Kevin Pritchard, presidente dei Pacers. "L’operazione è andata bene, ma non giocherà il prossimo anno. Non abbiamo intenzione di rischiare, perciò non voglio lasciare alcuna speranza che possa giocare".