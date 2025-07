Gli infortuni sembrano non abbandonare mai i Dallas Mavericks, anche se questa volta non dovrebbero provocare partite perse. Già alle prese con il recupero di Kyrie Irving dalla rottura del legamento crociato anteriore (e con poche possibilità di vederlo in campo il prossimo anno, almeno stando alle sue parole), i texani devono fare i conti anche con una nuova operazione chirurgica per Anthony Davis. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, il lungo si è operato per un distacco della retina subito durante la stagione, nella quale ha disputato solo 9 partite con la maglia dei Mavs viaggiando a 20 punti e 10 rimbalzi di media per via di un infortunio all’inguine, più due gare di play-in a 33.5 punti a partita. Ci si aspetta che Davis sia pienamente ristabilito in vista del training camp di settembre, quando comincerà ad acclimatarsi col nuovo compagno di squadra Cooper Flagg, attesissima prima scelta assoluta dell’ultimo Draft proveniente da Duke.