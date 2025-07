Deandre Ayton è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, esprimendo tutta la sua attesa per giocare insieme a Luka Doncic, scelto come lui nel Draft del 2018. "Sembra un videogioco, come se qualcuno l'avesse fatto apposta. È un giocatore generazionale, sono contento di essere dalla sua parte — specialmente ora che è in forma smagliante, super muscoloso"

I Los Angeles Lakers hanno occupato il loro posto vacante nel ruoli di centro con Deandre Ayton , uno dei free agent più ambiti dopo il sorprendente buyout con i Portland Trail Blazers. Per i gialloviola si tratta probabilmente del miglior talento prendibile sul mercato dei free agent senza compromettere il futuro della squadra, e lo stesso bahamense sembra essere pronto a fare grandi cose al fianco di Luka Doncic , scelto come lui nella top-3 del Draft del 2018. " È come essere in un videogioco, come se qualcuno lo avesse fatto apposta " ha detto Ayton nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dei Lakers. "Questa è un'opportunità che non darò per scontata. Luka è un giocatore generazionale e sono felice di essere suo compagno di squadra. Mi hanno raccontato che è in forma smagliante, è super muscoloso adesso, e sono finalmente felice di essere dalla sua parte".

Ayton: "Luka e LeBron rendono i loro compagni delle superstar"

Anche a Ayton, che ha affrontato Doncic numerose volte ai tempi della rivalità tra Suns e Mavs, sono giunte notizie del nuovo regime alimentare dello sloveno, che sta preparando gli Europei di fine agosto nel suo paese. Da settembre, poi, potranno finalmente allenarsi e poi giocare insieme: "I Lakers erano la soluzione migliore per me" ha detto Ayton. "Vogliono vincere subito un titolo come lo voglio io: voglio far parte di una franchigia vincente ed essere circondato da gente che ha vinto. Gli ultimi due anni sono stati diversi per me e ho imparato che in questa lega, quando non vinci, puoi essere dimenticato". Cosa che difficilmente succederà nella squadra di Doncic e di LeBron James, entrambi elogiati da Ayton: "Tutti e due in carriera viaggiano a tipo 9 assist a partita. Rendono i loro compagni di squadra delle superstar, li elevano al di sopra dei loro ruoli e li fanno diventare importanti”. Un motivo in più per firmare con i Lakers e rimettere in moto una carriera che sembrava essersi arenata.